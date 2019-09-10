رئيس البرلمان العربي: بصدد إعداد استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي تستوجب وحدة الموقف العربي والتصدي بحزم للاعتداءات الآثمة والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية.

وقال السلمي لوكالة "سبوتنيك" على هامش مشاركته في أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم الثلاثاء، إن التضامن العربي هو السبيل لمواجهة التحديات الجسيمة التي تهدد أمن وسيادة واستقرار الدول العربية.

وشدد السلمي على ضرورة التصدي بحزم للاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعالم العربي، مشيرا إلى أن البرلمان العربي يعمل حاليا على إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.

ويترأس العراق ممثلا بوزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اجتماع الدورة الـ152 العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ويناقش المجتمعون عددا من الموضوعات والبنود الموضوعة على جدول الأعمال، التي تهدف لبلورة مواقف موحدة إزاء قضايا المنطقة، ولا سيما القضايا العربية.

ويسعى المجتمعون للتأكيد على أهمية إنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة بالطرق السلمية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب.