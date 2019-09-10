قتلى ومصابون في تدافع أثناء تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء

قالت وزارة الصحة العراقية إن 16 شخصا قتلوا وإصيب 75 آخرين إثر حالات تدافع واختناق أثناء إحياء ذكرى عاشوراء في محافظة كربلاء بجنوب بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان إن "16 شخصا استشهدوا وأصيب 75 آخرين في الحادث "، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة لا تعد نهائية.

يتبع...