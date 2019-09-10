بعد رسالة الأمير إلى الملك سلمان... ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الكويتي (صور)

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم الثلاثاء، معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اطمأن ولي العهد السعودي على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

#عاجل

سمو #ولي_العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة #الكويت، ويستعرضان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.https://t.co/HiEaeOGRnA#واس pic.twitter.com/0kHI5T4qW8 — واس (@spagov) September 10, 2019

وفي وقت سابق، تسلّم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة من صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك له، اليوم، في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الصباح للعاهل السعودي "تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمله الملك تحياته له، متمنياً له دوام الصحة والعافية"، بحسب موقع صحيفة "سبق" السعودي.

وأجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الاثنين، للاطمئنان على حالته صحته بسبب دخوله إلى المستشفى.

وبحسب وكالة "واس" للأنباء، أعرب الملك سلمان، خلال الاتصال، عن تمنياته لأمير الكويت بالصحة والعافية، أمس الاثنين.

وعبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا له موفور الصحة والعافية.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الأحد الماضي، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نقله إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة، لإجراء الفحوصات الطبية.