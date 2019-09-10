بعد إجلاء نتنياهو من تجمع انتخابي… حذف فيديو "الهروب"

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن نتنياهو حذف شريط الفيديو الذي يظهر فيه "هاربا" من صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنتي أشدود وأشكلون شمالي القطاع.
מטח רקטות אל אשדוד ואשקלון: רה"מ הורד מהבמה בעת נאום • @OrHeller ו-@bokeralmog עם התיעוד >> https://t.co/3Wkt0NDPfV— חדשות 13 (@newsisrael13) September 10, 2019
(צילום: יחיאל אילוז) pic.twitter.com/FjsPk58nOj
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الفيديو الذي ظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثناء هروبه أو إجلائه من تجمع انتخابي في مستوطنة أشدود، شمال قطاع غزة، تم حذفه.
وأرفقت الصحيفة العبرية شريطا فيديو يوضح إجلاء نتنياهو أو هروبه بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي أشدود وأشكلون شمال قطاع غزة، بعدما أطلقت 5 صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنتين، مساء اليوم، الثلاثاء.
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