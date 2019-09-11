سوريا... الدولار يواصل هبوطه ويخسر 10% وتوقعات بانخفاض إضافي

واصل سعر صرف الدولار انخفاضه في سوريا مقابل الليرة حتى وصل ظهر اليوم إلى 620 ليرة للدولار الواحد في مكاتب الصرافة ومن دون تقديم أي وثيقة، ووصل إلى 608 ليرات في حمص وبعض مدن الشمال، بعد أن وصل لمستوى 690 منذ 3 أيام.

شهدت السوق السورية، اليوم الأربعاء، هبوطا إضافيا لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وصل إلى 620 ليرة للدولار الواحد في الساعة الواحدة ظهرا، أي بنسبة انخفاض تعادل 10%، فيما وصل إلى مستوى 610 ليرات في حمص ومدن الشمال.

وقالت مواقع إن الطلب على القطع الأجنبي يقترب من الصفر وتوقعت استمرار الانخفاض إلى مستويات أدنى.

وكانت الحكومة السورية اجتمعت، يوم الاثنين (أمس الأول)، بشكل استثنائي لاتخاذ إجراءات وخطوات مباشرة لتوفير السلع والحاجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ووضع آلية للتأثير الفعال تواكب المتغيرات في الأسواق وضبطها.

وشددت اللجنة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، على محاربة حالات الاحتكار التي تنعكس سلباً على المستهلكين ومتابعة اتخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية.

وطمأنت اللجنة المواطنين بأن الجهات الحكومية ذات العلاقة في حالة متابعة لحظية لتقلبات سعر الصرف، وتم اتخاذ إجراءات فورية بدأت تؤتي أكلها. وأكدت مصادر مختصة بسعر الصرف أن المصرف المركزي وبعض الجهات المعنية قامت بإجراءات منظمة لضبط السيولة النقدية في السوق من دون أن يضخ ولا دولار بالسوق فاستقر السعر صباحاً مع توقف جميع التعاملات.