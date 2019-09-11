بالفيديو... ضبط كميات مهولة من المخدرات قبل دخولها السعودية

أظهر مقطع فيديو، ضبط كميات كبيرة وضخمة من الحشيش وعشرة ملايين حبه مخدرة، حاول أشخاص تهريبها إلى داخل المملكة العربية السعودية.

وثق حساب "السناب الأمني"، فرق مكافحة المخدرات في جدة، خلال ضبطها لكميات وصف بالمهولة من الحشيش والمخدرات.

إلى ذلك، تم ضبط مصنع صغير ليسهل على الجناة عملية التوزيع داخل المملكة.