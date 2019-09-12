العراق والسعودية يحددان موعد فتح منفذ عرعر الحدودي للأغراض التجارية

اتفق العراق مع السعودية على تحديد موعد فتح منفذ عرعر الحدودي للأغراض التجارية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واع"، اليوم الخميس 12 سبتمبر / أيلول، مشيرة إلى أن فتح المعبر سيتم في منتصف الشهر المقبل بشكل تجريبي.

ولفتت الوكالة إلى قول رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي: "سيتم فتح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بشكل تجريبي يوم 15 أكتوبر / تشرين الأول، مع اتفاق بيننا".

وأوضحت أن المشروع يعد "وليدا" للاتفاقيات بين العراق والمملكة العربية السعودية، ويعد هذا التحرك خطوة إيجابية من أجل فتح جميع المنافذ مع المملكة.

وقال وكيل الهيئة العامة للجمارك السعودية ماجد المرزم: "تم تجهيز المنفذ بالأجهزة المتطورة لتسهيل حركة العجلات بين البلدين وتطوير التجارة بينهما".