Widgets Magazine
تسجيل
18:07 12 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018

    انتظره الملايين... ماذا وراء قرار "إلغاء رسوم تكرار العمرة" ولماذا تراجعت السعودية

    © AP Photo / Dar Yasin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    بينما يخيم التشاؤم والحزن على جموع العالم الإسلامي، جاء قرار مفاجئ من الملك سلمان ليعيد التفاؤل ويثير البهجة في النفوس، الأمر الذي تبعته أصداء إيجابية عربية وإسلامية واسعة.

    فبحسب المرسوم الملكي الجديد، لم يعد على راغبي أداء فريضة العمرة للمرة الثانية دفع ضريبة الـ 2000 ريال، بيد أن من المقرر دفع ما قيمته 300 ريال كسعر موحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة، وفقًا لصحيفة "عكاظ".

    هذا الإجراء الذي قال عنه وزير الحج والعمرة السعودي إنه يدعم الجهود الرامية لتحقيق أهداف المملكة 2030، أثار جدلًا واسعًا على الأسباب التي قد تدفع المملكة للتراجع عن قرارها السابق، في ظل زعم بعض التقارير الإعلامية بأن القرار جاء بعد انخفاض ملحوظ في عدد المعتمرين.

    قرار الإلغاء

    أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، صدور قرار جديد بـ"إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، المشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغ 2000 ريال".

    وقال إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

     

    الحجاج يتجمعون حول مسجد نمرة في مكة خلال موسم الحج، المملكة العربية السعودية
    © AFP 2019 / KARIM SAHIB
    الحجاج يتجمعون حول مسجد نمرة في مكة خلال موسم الحج، المملكة العربية السعودية

     

    وشكر الوزير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، بمناسبة هذا القرار.

    وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 مليون معتمر، حسب بيانات وزارة الحج، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد المعتمرين سنويا إلى 15 مليونا مع حلول 2022، و30 مليونا في 2030، بحسب تصريحات سابقة لعبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة.

    ووصلت الأسبوع الماضي أول رحلة للمعتمرين في العام الهجري الجديد إلى المملكة العربية السعودية.

    رؤية مستقبلية

    الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، قال إن "قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الجانب من الرؤية يهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر، وتحسين تجربتهم وإثرائها، في ظل الخدمات المتطورة والتقنيات المتقدمة، لينعم ضيوف الرحمن بالراحة والاطمئنان".

    وأكد المغلوث أن الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها وزارة الحج والعمرة في السعودية، تسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني".

     

    الحج، مكة، السعودية، 18 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
    الحج، مكة، السعودية، 18 أغسطس/ آب 2018

     

    وتابع: "حيث هيأت تلك الخدمات للمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات التي يحتاجها المعتمر والتعاقد مع مقدم الخدمة مباشرة وتوثيق التعاقدات، بالإضافة إلى الخدمات الإثرائية التي تهدف جميعها إلى أن ينعم ضيف الرحمن برحلة إيمانية في أجواء مفعمة بالراحة".

    وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن "وزارة الحج والعمرة تتوقع أن يصل عدد المعتمرين لهذا العام إلى 10 ملايين معتمر، وقد شرعت الوزارة  في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة بالتعاون مع الشركاء؛ استمرارًا لنهجها بالانتقال من العمل الموسمي إلى العمل على مدار العام".

    فوائد اقتصادية

    من جانبه قال عطاالله مرزوق الشمري، الإعلامي المتخصص في الاقتصاد السعودي، إنه "تم تحديد رسوم رمزية في طلبات تأشيرة العمرة الجديدة وتخفيضها من 2000 إلى 300 ريال، حسب وزارة الحج والعمرة ضمن قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة، الذي كان مطبقًا السنوات الماضية".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنك"، أن القرار يأتي لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030".

    وتابع: "المرسوم الملكي ألغى رسوم تكرار العمرة لتصبح 300 ريال بعد أن كانت تصل إلى 2000 ريال، وهذا يقلل التكلفة على المعتمر القادم من خارج المملكة، والذي يدفع تكاليف الطيران أيضا والتكاليف الأخرى".

    ومضى قائلًا: "بالتالي هذا سيشجع الكثيرين لزيارة السعودية وزيادة عدد المعتمرين إلى 15 مليون في 2020، وهو استحقاق قريب لذلك نرى هذا العمل الحكومي المتسارع بإصدار تشريعات وتعديل أخرى لتشجيع المعتمرين، وفي النهاية الوصول -عبر عدة مراحل- إلى 30 مليون معتمر في 2030".

    وعن فائدة القرار من الجانب الاقتصادي، قال الشمري: "هذه الإجراءات ستساعد في تعزيز الاستثمارات بقطاع الإيواء والفناد، وكذلك المطاعم وأيضا قطاعات النقل ومكاتب السياحة، كون المعتمر يملك حرية أكبر في التنقل بالمملكة".

    أسباب التراجع

    أما من الجانب السياسي، يرى المحلل السعودي شاهر النهاري، إن "علاقة المملكة بالحج والعمرة علاقة دبلوماسية روحية وإنسانية، وتريد السعودية أن تقوم بواجباتها تجاه الحجيج، حيث تقوم بصرف المليارات كل عام من أجل تهيئة الأماكن والظروف للحجاج والمعتمرين من الداخل أو الخارج".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "السعودية تعاني من بعض المعتمرين، حيث يبحثون عن تكرارها أكثر من مرة، وهو ما يؤثر على فرص الآخرين".

    وتابع: "السعودية حاولت وقف تلك الأمور، بأصدرت نظامًا لحجاج الداخل والخارج، بحيث لا يحق لأي سعودي أو وافد أن يحج إلا مرة كل 5 سنوات".

    الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
    الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018

    ومضى قائلًا: "فيما يتعلق بالعمرة المملكة حاولت أن تضع رسومًا على تكرارها أكثر من مرة، وهذه الرسوم لا تهدف إلى أي شيء من الجانب الربحي، لكن يمكنها أن تحد من التكرار، إلا أنها وجدت بأن هناك من تضرر من القرار، خصوصا المسافرون إلى السعودية بسبب أغراض مختلفة، وهم يريدون أداء العمرة طالما موجودين في أراضي الحجاز".

    وبشأن التأثيرات الاقتصادية للقرار، أضاف النهاري، أن "السعودية تحاول ضبط هذه الموضوعات ليس بهدف الربحية أو لأغراض اقتصادية، لكنها تريد أن تعدل بين الحجاج والمعتمرين في الداخل والخارج، ونظرًا لنظام النسبة السكانية التي تعطي لكل دولة على أساسها نسب الحج والعمرة".

    وأنهى حديثه قائلًا: "الإجراءات والترتيبات التي تتخذها المملكة لتنظيم الحج، يمكن أن تعدل عليها بين الحين والآخر بناءً على ما يصل لها من ملاحظات من خلال السفارات، وهي في النهاية تصب في صالح الحاج والمعتمر".

     رسوم موحدة

    وقرر مجلس الوزراء السعودي، إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور، لتبلغ رسوم الدولة لإصدار كل تأشيرة لكل شخص بقيمة 300 ريال.

    ونشرت "العربية.نت" قائمة بأنواع ومدد التأشيرات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، والذي اشتمل أيضا على إلغاء رسوم تكرار العمرة والتي كانت تصل إلى 2000 ريال في حال التكرار رحلة العمرة، خلال فترة ثلاث سنوات.

    ونقلت عن مصادر عاملة في خدمات التأشيرات، قولها: "تقضي التنظيمات لرحلات الحج والعمرة، على ضوابط تشتمل على اختيار حملة منظمة، من شركات مرخصة، بجانب ضوابط التأمين الصحي، وتأمين السيارات بالنسبة للزائرين ولرحلات المرور والعبور من أراضي المملكة".

    انظر أيضا:

    "أنصار الله" تعلن إحباط زحف قوات سعودية وسودانية في حجة
    الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من المسلحين باستهداف آليات تابعة للحوثيين في محافظة حجة
    "أنصار الله": أكثر من 30 قتيلا وجريحا بقصف تجمعات عسكرية شمال حجة
    "أنصار الله" تعلن السيطرة على مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية في حجة
    الكلمات الدلالية:
    الحج, رسوم, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة جالسة بالقرب من نافورة مياه في حديقة غوركي في موسكو، 10 سبتمبر 2019
    سبتمبر صيفي... درجات الحرارة في موسكو تحطم الرقم القياسي للخريف
    الولايات المتحدة لم تستمع إلى تقرير الأمم المتحدة بشأن سوريا
    أمريكا لم تستمع إلى تقرير الأمم المتحدة بشأن سوريا
    مواصفات ساعة آبل الجديدة من الجيل الثاني
    مواصفات ساعة "آبل" الجديدة من الجيل الثاني
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك