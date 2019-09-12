مواطن من فئة "البدون" يحاول الانتحار أمام وزارة التربية في الكويت... فيديو

هدد شخص من فئة غير محددي الجنسية (البدون) في الكويت بالانتحار داخل مبنى وزارة التربية بعد مراجعته الوزارة بقصد تسجيل أبنائه في المدرسة وعدم تمكنه من ذلك بعد عدة محاولات.

وكشف مصدر مطلع لـصيحفة "القبس" الكويتية أن المواطن راجع الوزارة مراراً محاولا تسجيل أبنائه، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب عدم التجاوب مع طلبه، مما دفعه إلى الصراخ في ساحة الاستقبال والتهديد بالانتحار.

وأشار المصدر أن عددًا من الموظفين والمراجعين حاولوا تهدئته وإقناعه بالعدول عن محاولاته، حيث نجحت محاولاتهم، وتم إبلاغ رجال الأمن والإسعاف الذين حضروا على الفور إلى ديوان عام الوزارة وتعاملوا مع الموقف.

لرفض تسجيل أبنائه في أي مدرسة..



ولي أمر من #البدون يصرخ في مبنى التربية @HadeeLBuQrais pic.twitter.com/I1Ul1BmsxZ — الغد الكويتية (@ghd_q8) 12 сентября 2019 г.

ويعتبر الحديث عن تعليم أبناء ”البدون“ من الأحاديث المكررة سنويًّا في مثل هذا الوقت، وعودة مشكلة تعليمهم والعراقيل التي تواجههم إلى الواجهة نظرًا لحرمان بعضهم من التعليم لعدم توافر بعض الشروط التي تؤهلهم للدراسة، بالإضافة إلى سوء أوضاعهم المادية.

ولا يسمح لأبناء ”البدون“ بالدراسة في المدارس الحكومية إلا باستثناء بعضهم ويقتصر تسجيل الباقين على المدارس الخاصة التي تشترط امتلاكهم بطاقات خدمات صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إذ يدفع الأهالي جزءًا من مصاريف الدراسة في حين يتكفل صندوق خيري أنشأته وزارة التربية بباقي المصاريف.