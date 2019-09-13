لافروف: اللجنة الدستورية السورية تمكن الحكومة والمعارضة البدء لأول مرة في حوار مباشر

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا دعت منذ بداية الصراع في سوريا إلى إيجاد حل سلمي، وأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية سيكون خطوة مهمة في دفع العملية السلمية.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في حوار مع صحيفة "ترود" الروسية: "منذ بداية النزاع المسلح في سوريا، وروسيا تدعو إلى حله بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ودعمت قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يتضمن خريطة طريق للتسوية. بالإضافة إلى ذلك، عقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في سوتشي، في كانون الثاني/يناير 2018 بمبادرة من روسيا ودولتين ضامنتين لعملية أستانا - هما إيران وتركيا، حيث قرر المشاركون فيه إنشاء اللجنة الدستورية".

وأضاف لافروف: "نرى أن تشكيل وإطلاق لجنة تهدف إلى تطوير الإصلاح الدستوري سيكون خطوة مهمة في دفع العملية السياسية التي يقوم بها السوريون أنفسهم وبتشجيع من الأمم المتحدة".

وتابع: "في الواقع، فإن عقدها سيمكن الأطراف السورية - الحكومة والمعارضة - من البدء لأول مرة في حوار مباشر حول مستقبل بلدهم".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو ومع الشركاء في صيغة أستانا، تبذل قصارى جهدها لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.

كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في الـ9 من الشهر الحالي، أن روسيا تنطلق من حقيقة أنه ينبغي الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية في شهر أيلول/سبتمبر الحالي.