الجيش الوطني الليبي يعلن التصدى لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة

أعلن ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ اللواء أحمد المسماري، تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة.