السيسي يوجه رسالة عبر "تويتر" للمشاركين في مبادرة "اسأل الرئيس"

أعلن الحساب الرسمي للرئيس المصري، عبر موقع "تويتر"، غلق باب الأسئلة في مبادرة "اسأل الرئيس"، المقرر إقامتها غدا في المؤتمر الثامن للشباب.

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة عبر الحساب الرسمي له بـ"تويتر"، إلى المشاركين في مبادرة "اسأل الرئيس".

شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. pic.twitter.com/q4zG3Y5SK2 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 13, 2019

​وجاء في التغريدة: "شكرا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".

وذكر موقع "بوابة الأخبار" أنه تم فتح باب المبادرة منذ يوم 10 سبتمبر/ أيلول، لتلقي أسئلة الشباب للرئيس للرد عليها من خلال جلسة كاملة في المؤتمر تحت عنوان "اسأل الرئيس".