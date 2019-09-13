صورة تجمع قائد جيش لبنان بـ"عميل إسرائيلي" تثير ضجة... والجيش يصدر بيانا عاجلا

ووفقا لموقع "إل بي سي غروب" اللبناني هذه الصور تمّ التقاطها خلال زيارة العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تشرين الأوّل عام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل فاخوري، علماً أن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش.

يعني لازم نسأل السفارة اللبنانية ليه العميل بين المدعوين؟

وليه سمحت للعميل بالتواجد بنفس القاعة مع العميد عون؟

وإذا ممكن نعرف موضوع الحديث الشيّق بهالصورة بين شخصين ما بيعرفوا بعضن 🙏 pic.twitter.com/QV7XE8p4wW — Sara Zein (@Sara_zein_) September 13, 2019

وأكدت قيادة الجيش، بعد تداول بعض المواقع الإخبارية خبرا حول مرافقة عميد في الجيش اللبناني للعميل الفاخوري إلى مركز تابع للأمن العام اللبناني، أنها تقوم بمعالجة هذا الموضوع بالأطر والطرق القانونية المناسبة.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها "نتيجة التحقيق مع عامر الفاخوري اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه، كما اعترف انه استحصل بعد فراره عام 2000 إلى داخل فلسطين على هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى النيابة العامة العسكرية استناداً إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس".