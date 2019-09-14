وزير الخارجية اللبناني: سعيد بالمساهمة في تولي 6 سيدات مراكز عليا بالسلطة القضائية

أعرب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، عن سعادته بتولي سيدات مراكز عليا في السلطة القضائية.

وغرد باسيل عبر "تويتر" قائلا: "أنا سعيد ان نكون قد ساهمنا بتولي ست سيدات مراكز عليا في السلطة القضائية: مدير عام العدلية- رئيسة الهيئة العليا للتأديب - رئيسة هيئة التشريع والاستشارات - رئاسة ثلاث غرف في ديوان المحاسبة. إلى المزيد من حضور المرأة في قيادة الدولة".

انا سعيد ان نكون قد ساهمنا بتولّي ست سيدات مراكز عليا في السلطة القضائية: مدير عام العدلية- رئيسة الهيئة العليا للتأديب - رئيسة هيئة التشريع والاستشارات - رئاسة ثلاث غرف في ديوان المحاسبة... والى المزيد من حضور المرأة في قيادة الدولة. GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) September 14, 2019

وسجل لبنان في العام الجاري تقدماً في مجال تمكين المرأة لا سيما في الشأن السياسي بتعيين 4 وزيرات في الحكومة أو عبر تعيين الوزيرة ريا حفار الحسن على رأس وزارة الداخلية للمرة الأولى في لبنان والعالم العربي في انتظار المزيد من الخطوات لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات كافة.

وللمرة الأولى فازت 6 نساء بمقاعد في البرلمان اللبناني، ولاقت خطوة اختيار النساء الأربع ترحيباً من قبل المنظمات والحملات الداعمة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية كخطوة مهمة لمشاركة نسائية أكبر في هذا البلد العربي.