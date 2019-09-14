في عهد أوباما… مسؤول أمريكي: نتنياهو وافق على الانسحاب من الضفة الغربية 

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط السفير الأمريكي في إسرائيل السابق، مارتن إنديك، إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وافق على الانسحاب من الضفة الغربية.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، السبت، بأن مارتن إنديك هاجم حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، حيث رأى أن نتنياهو، رئيس الحزب، عبر عن دعمه لخطة أمريكية سابقة للانسحاب من الضفة الغربية.

وأوضح إنديك أن الجنرال موشيه بوغي يعالون، الذي شغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، في حكومة نتنياهو السابقة، عارض الخطة الأمريكية، في وقت حظر على زميله في حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس، التحدث إلى المسؤولين الأمريكيين.

The truth: Bibi encouraged and showed considerable interest in the Allen Plan and never said annexation was necessary. Blue and White’s Bogie Ya’alon, as Bibi’s Defense Minister, vetoed the Allen Plan, NOT Bibi. Bogie also forbad Gantz from discussing the plan with US officials. https://t.co/wyhBSqR6am — Martin Indyk (@Martin_Indyk) September 14, 2019

ولفت المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط السفير الأمريكي في إسرائيل السابق، مارتن إنديك، إلى أن حزب الليكود أوضح ان الجنرال غانتس هو الذي أيد الانسحاب من الضفة الغربية، في حين عبر نتنياهو عن دعمه لهذه الخطة.

ونشر إنديك تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس، الجمعة، قال فيها:

إن نتنياهو عبر عن دعمه لخطة الجنرال الأمريكي، جون ألن، الذي اقترح الانسحاب خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، حيث دعم نتنياهو الخطة، ولم يريد الضم لأنه غير ضروري، ومن استخدم حق النقض [الفيتو" كان الجنرال يعالون، بحكم كونه وزيرا للدفاع. ويعالون منع زميله في غانتس من التحدث إلى المسؤولين الأمريكيين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، مع تشكيل الحكومة المقبلة.