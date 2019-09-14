سلطنة عمان تعلق على إعلان نتنياهو بشأن ضم غور الأردن

أعربت سلطنة عمان، اليوم السبت، رفضها لإعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتزامه ضم مستوطنات الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية العمانية، نشر على (تويتر)، "تعرب سلطنة عمان عن رفضها لتصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن الأراضي الفلسطينية، وتؤكد السلطنة دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

تعرب سلطنة عمان عن رفضها لتصريح رئيس الحكومة الاسرائيلية الأخير بشأن الأراضي الفلسطينية ، وتؤكد السلطنة دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. — وزارة الخارجية (@MofaOman) September 14, 2019

يتبع...