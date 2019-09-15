في يوم الانتخابات التونسية... وفاة زوجة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي

تزامنا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية، أعلن حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، وفاة والدته وأرملة الرئيس الراحل.

ونشر حافظ السبسي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" بيانا أعلن فيه وفاة، شدلية والدته وأرملة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وأعلنت الرئاسة التونسية يوم 5 يوليو/تموز، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز الـ93 عاما، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

جدير بالذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن انتخابات رئاسية مبكرة إثر وفاة رئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول.

ووفق الروزنامة الانتخابية سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى لهذه الانتخابات في أجل أقصاه يوم 17 أيلول/سبتمبر 2019 على أن تتولى هيئة الانتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز 21 تشرين الأول/أكتوبر2019 أي قبل ثلاثة أيام من انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة.