أثيوبيا تفرج عن رجل أعمال لبناني بعد توقيفه

أعلنت قناة لبنانية، اليوم السبت، أن السلطات الأثيوبية أفرجت عن رجل الأعمال اللبناني حسن جابر بعد توقيفه وذلك بعد المساعي اللبنانية والغابونية في القضية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أعلنت في بيان لها، أن "بنــاءً لتعليمات معالي وزير الخارجية والمغتربين‏ جبران باسيل، قام رئيس الدائرة القنصلية المستشار جورج أبو زيد باستدعاء القائم بالأعمال في قنصلية "إثيويبا" العامة في بيروت، الوزير المفوَّض "Aklilu Tatere Wube" في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة".

وتابع البيان أن هذا الاستدعاء جاء بعد "توجيه مذكرة شفوية إلى القنصلية المذكورة بتاريخ 9/9/2019، والتأكّد من استلامها، للاستعـلام عن موضوع اعتقـال المواطن اللبناني حسن محمد جابر في مطار "أديس أبابا" يوم السبت في 7/9/2019، حسب الأصول الدبلوماسية".

واختفى رجل الأعمال اللبناني حسن جابر بظروف غامضة في مطار أثيوبيا أثناء توجهه من الغابون إلى لبنان.