الحريري يدين الهجوم على "أرامكو" السعودية

أدان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الأحد، "الاعتداء" الذي استهدف منشأتي نفط لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية، معتبراً أنه "تصعيد خطير ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة".