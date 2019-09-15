مئات اللقطات من مختلف الدول في مهرجان بيروت للصورة

يشارك في المعرض 122 مصورًا فوتوغرافيًّا من 25 دولة عربية وأجنبية، وتتوزع المعارض على 22 موقعاً بين صالات عرض وأمكنة عامة في الهواء الطلق، في بيروت، طرابلس، صيدا، بعلبك وصور وحمانا وغيرها من المناطق.
تعكس معارض المهرجان التنوع في عالم الصورة الفوتوغرافية وتتنوع المعارض بين ما هو تكريم لشخصيات ساهمت في تأسيس مهنة التصوير الفوتوغرافي في العالم العربي إلى معارض صور من حول العالم ومعارض التصوير الصحفي والوثائقي، معارض التصوير المفاهيمي، بالإضافة إلى معارض تعالج قضايا البيئة والإنسان بمقاربات فنية.
ويهدف "مهرجان بيروت للصورة" إلى تعزيز ثقافة الصورة، إبراز مواهب المصورين وتأمين مساحة للتفاعل الثقافي، والتأكيد على الدور الذي كانت تلعبه بيروت، واستعادة موقعها كملتقى للثقافة العربية وثقافات العالم.
وهذه هي النسخة الأولى من المهرجان تقدم لها 678 مصورًا ومصورة، من 36 جنسية، يقيمون في 41 دولة من العالم، بطلباتهم للمشاركة في المهرجان، وأرسلوا 3884 صورة بين إفرادية وضمن قصص مصورة، وقد اختارت لجنة مختصة من بينها 600 صورة.
المعرض من تنظيم"جمعية مهرجان الصورة – ذاكرة" بالتعاون مع "اتحاد المصورين العرب" و"دار المصور" في بيروت.
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