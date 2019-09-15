مقتل 11 شخصا بانفجار سيارة مفخخة بناحية الراعي شمالي سوريا

سقط 11 قتيلا و23 جريحا بانفجار سيارة مفخخة، مساء اليوم الأحد، بالقرب من مستشفى الراعي بناحية الراعي في ريف حلب شمال سوريا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وأبلغ مصدر محلي، وكالة "سبوتنيك"، بأن "أحد عشر شخصا قتلوا وأصيب 23 بانفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة أمام صيدلية مستشفى الراعي بناحية الراعي التابعة لمنطقة الباب بريف حلب (شمالي سوريا)".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف أكد للرئيس السوري بشار الأسد، عزم موسكو الاستمرار في العمل مع دمشق للتخفيف من آثار الحرب الإرهابية المستمرة على سوريا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أن "الرئيس الأسد ستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق".

وأضاف البيان أن "لافرنتييف وضع الأسد في صورة جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة المزمع عقده يوم غد الاثنين في إطار مسار أستانا، والجهود الروسية المتواصلة من أجل تذليل العقبات التي تضعها بعض الدول، في المنطقة وخارجها، لتأخير التوصل إلى حل ينهي الحرب في سوريا".

وتابع البيان "أكد الوفد الروسي أنه انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تربط سوريا وروسيا فإن موسكو عازمة على الاستمرار بالعمل مع دمشق للتخفيف من الآثار الناجمة عن الحرب الإرهابية المستمرة على الشعب السوري، وذلك بالتزامن مع مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب وتطهير الأراضي السورية كافة. كما تطرق الحديث إلى تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة".