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23:41 15 سبتمبر/ أيلول 2019
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    وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان

    شاهد... أول صور لوزير الطاقة السعودي داخل شركة "أرامكو" بعد الهجوم الأخير

    © REUTERS / JOE KLAMAR
    العالم العربي
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    تفقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق، التي تعرضت لهجمات إرهابية، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها.

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، عقد وزير الطاقة السعودي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية الأستاذ ياسر الرميان، ورئيس الشركة وكبير التنفيذيين المهندس أمين الناصر، وعدد من المسؤولين.

    وأفادت الوكالة بأنه "جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات التي حصلت نتيجة هذا الهجوم الإرهابي".

    وتم التأكيد على أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.

    حريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله
    © REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERS
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    وكشف وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان مساء أمس السبت حقيقة توقف عمليات إنتاج النفط السعودي، مشيرا إلى أن الهجمات على معملي بقيق وخريص نتج عنها توقف مؤقت وصل إلى نحو  50 بالمائة في كمية إمدادات الزيت الخام.

    وأضاف الوزير أن "هذه الانفجارات قد أدت أيضا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو (2) مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو (50%)"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). 

    أما على صعيد الإمدادات المحلية فقد أكد الوزير على أنه "لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع حتى الآن، والشركة لاتزال في طور تقييم الآثار المترتبة على ذلك".

    كما أوضح أن "الشركة تعمل حاليا على استرجاع الكميات المفقودة، وستقدم خلال الـ 48 ساعة القادمة معلومات محدثة".

    وأشار وزير الطاقة إلى أن "هذا الهجوم الإرهابي والتخريبي هو امتداد للهجمات الأخيرة التي استهدفت المرافق البترولية والمدنية ومحطات الضخ وناقلات النفط في الخليج العربي". 

    وأكد على أن: "هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب وإنما تستهدف إمدادات البترول العالمية وتهديد أمنها، وبالتالي فهو يمثل تهديدا للاقتصاد العالمي، ويبرز مرة أخرى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدورة بالمحافظة على إمدادات الطاقة ضد كافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية الجبانة وتدعمها وتمولها".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, هجوم إرهابي, نفط, زيارة, وزير الطاقة السعودي, أرامكو, السعودية
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