انطلاق المحادثات بين بوتين وأردوغان حول سوريا في أنقرة

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، محادثات في إطار القمة الثلاثية لتسوية الوضع في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، "الرئيسان سيتحدثان وجهاً لوجه، وعند الضرورة، سيشاركهم أعضاء وفدي الدولتين".

ويمثل الوفد الروسي في أنقرة، مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف.

Beşincisi düzenlenen, Türkiye’nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı Üçlü Zirve için Rusya Devlet Başkanı Putin de Çankaya Köşkü’ne geldi. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin başbaşa görüşme yapacak. Putin ile Ruhani de bir araya gelicek. pic.twitter.com/NdJqHYFMZH — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) 16 сентября 2019 г.

هذا وتحتضن العاصمة التركية اليوم محادثات ثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي طيب رجب أردوغان، والإيراني حسن روحاني من أجل التوصل إلى آلية لخفض التصعيد والوضع في إدلب شمالي سوريا.