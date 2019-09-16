حمدوك يمتدح مساعي فرنسا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا، ممتدحا مساعي فرنسا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووفقا لما نشرته صحيفة "السوداني"، جاء ذلك لدى لقاء حمدوك، اليوم الاثنين، في مكتبه بوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد لرئيس الوزراء #السوداني استعداد بلاده للعمل لرفع اسم #السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب https://t.co/JAPUECWW34 #العربية — العربية (@AlArabiya) September 16, 2019

وثمن وزير الخارجية الفرنسي سلمية الثورة السودانية وما أفضت إليه من تغيير، مؤكدا استعداد بلاده للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أعرب عن تطلعه في أن يلعب السودان دورا فعالا في محيطه الإقليمي.

وأوضح حمدوك أن اللقاء تناول جملة من الموضوعات أبرزها استكمال تحقيق السلام الشامل بالسودان، مبينا أن اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بزيارته لفرنسا خلال اليومين المقبلين.