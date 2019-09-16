اليمن... "أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بالجيش في حجة

شنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، عمليات قصف استهدفت الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخا محلي الصنع نوع "زلزال 1"، (مداه 3 كم)، وعددا من قذائف المدفعية، على مواقع للجيش في مديرية حيران شمال غربي حجة.

وأضافت جماعة "أنصار الله" أن القصف الصاروخي والمدفعي أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الجيش.

وفي السياق، أوقعت مدفعية "أنصار الله" قتلى وجرحى من الجيش بينهم قيادات بقصف نفذته على مواقع لقواته في مديرية حيران وجنوب وغرب مديرية حرض، حسب "المسيرة".

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة عناصر من "أنصار الله" وإعطاب آليات ومدفع بقصف مدفعي استهدف مواقع وتعزيزات لها شرق حيران، وغارات جوية للتحالف العربي على مناطق متفرقة في محافظة حجة.