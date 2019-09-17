قرقاش: هجوم أرامكو تصعيد خطير ويجب دعم السعودية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الهجمات على السعودية تمثل تصعيدا خطيرا ودعا المجتمع الدولي إلى دعم المملكة.

وقال قرقاش، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تبرير الهجوم الإرهابي والغير مسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما".

وأضاف: "الهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

تبرير الهجوم الإرهابي والغير مسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته، والموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 17, 2019

وتقع بقيق على بعد نحو 75 كم جنوب مدينة الدمام في المنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن المهمة في المنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.