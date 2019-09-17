كاتب سعودي: السعودية لا تمانع امتلاك "إس 400" الروسية

قال الكاتب الصحفي السعودي، صالح جريبيع الزهراني، اليوم الثلاثاء، إن "المملكة العربية السعودية تنوع في أسلحتها بشكل مستمر"، موضحا أن "الأنظمة الصاروخية التي تملكها الآن كافية بشكل كبير لحماية الأجواء السعودية".

ولفت "الزهراني" إلى "عالم سبوتنيك" إلى أنه لا يظن "أن أي منظومة صاروخية في الوقت الحالي قادرة على أن تصد الطائرات المسيرة (الدرون) التي تحلق عادة على ارتفاعات منخفضة، وكذلك إن كان الاستهداف من أماكن قريبة، حتى أن "إس – 300" و"إس – 400" عاجزة عن التصدي لمثل هذه الأهداف الصغيرة".

وأكد أن "السعودية تفكر في امتلاك أحدث الأسلحة، وهي دائما تعمل على تطوير أسلحتها، ورأينا كيف أنها اتجهت للصين وفرنسا وأمريكا بطبيعة الحال"، مشيرا إلى أنه "لا مانع من امتلاك مثل هذه الصواريخ الرادعة مثل "إس-300" و"إس-40".

وبيّن الزهراني خلال لقائه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن "منظومة الدفاع الجوية السعودية تتصدى بشكل عملي للغارات التي يشنها الحوثيون من اليمن وتحقق نجاحا باهرا لأن منظومة الدفاع الجوية قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية".

وذكر أن "المواجهة واضحة الآن أنها ما بين السعودية بشكل مباشر وبين إيران عبر عصاباتها المنتشرة في المحيط السعودي لكننا ننتظر والعالم أيضا تحديد من أين تأتي الضربات لأن التعدي على مصادر النفط لا يضر بالسعودية فقط بل باقتصاد العالم، لذلك سعت المملكة إلى أن تستدعي محققين من خارج السعودية ومن الأمم المتحدة ليكونوا حاضرين في هذا المشهد لمواجهة تصرفات العصابات الإيرانية، التي تريد حرمان العالم من مصدر حيوي ومهم في مواجهة العقوبات الأمريكية والاختناق الذي تعاني منه إيران".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن أن المملكة العربية السعودية لم ترد على اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشراء إحدى منظومتي الدفاع الجوي "إس-300" أو "إس-400".

وكان بوتين قال عقب المباحثات مع الرئيسين روحاني وأردوغان في أنقرة: "نحن على استعداد لتقديم المساعدة المناسبة للمملكة العربية السعودية، ويكفي أن تتخذ القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية قرارا، كما فعل قادة إيران، وهو شراء منظومة "إس-300"، أو كما فعل الرئيس أردوغان الذي اشترى من روسيا أحدث منظومة للدفاع الجوي "إس 400".