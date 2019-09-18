وزير المالية السعودي: الهجوم على منشأتي أرامكو ليس له أي تأثير على إيرادات المملكة النفطية

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الهجوم علي منشأتي أرامكو ليس له أي تأثير إطلاقا على إيرادات المملكة النفطية.