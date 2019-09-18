"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف معسكر في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي، بقصف شنته في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك . وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن مقاتلي الجماعة استهدفوا بصاروخين محليي الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3كم) وعدد من قذائف المدفعية، معسكر حمية في جيزان

وأكدت أن القصف الصاروخي والمدفعي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين.

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل جندي سعودي بعملية قنص شرق الخوبة في القطاع ذاته.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، أيضا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عسكريين يمنيين، بإحباط هجوم قبالة قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.