صاغته الكويت وألمانيا وبلجيكا… مجلس الأمن يصوت على قرار هدنة في إدلب

أعلن مصدر دبلوماسي، فضل عدم الكشف عن نفسه، إن مجلس الأمن الدولي سيصوت غدا الخميس على مشروع قرار يدعو لهدنة في شمال غرب سوريا صاغته الكويت وألمانيا وبلجيكا.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إن "بلجيكا وألمانيا والكويت يعتزمون بدء التصويت غدا الساعة 15: 00".

ووفقا المصدر، حاول واضعو القرار مراعاة قلق جميع أعضاء مجلس الأمن وإدراجها في النص، مشيرا إلى أن هناك خلافات في وجهات النظر حول القرار، على وجه الخصوص، بين روسيا والولايات المتحدة.

وأضاف الدبلوماسي أن "بلجيكا وألمانيا والكويت يلعبون دور وسيط ويحاولون إيجاد حل وسط يرضي الجميع ".

وأوضح المصدر أن:

"مشروع القرار إنساني بحت وليس سياسيا ويهدف فقط إلى مساعدة سكان إدلب شمال غرب سوريا".

والتقى خبراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15، ثلاث مرات للتفاوض بشأن أحدث مشروع صاغته الكويت وألمانيا وبلجيكا الشهر الماضي.

ويحتاج إقرار المشروع موافقة تسع دول وعدم استخدام حق النقض من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.