حزب الله يكشف عن أساليب وممارسات داخلية لمحاربته

أعلن نائب الأمين العام لـ"​حزب الله​" الشيخ ​نعيم قاسم​، اليوم الخميس، عن وجود معلومات بأن جهات داخلية لبنانية تعد جزءا من منظومة الترويج للأمريكيين وعقوباتهم من خلال رفع تقارير دورية لواشنطن تشير من خلالها كيفية مواجهة الحزب في لبنان.

ذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن قاسم الذي قال "العقوبات الأمريكية​ لن تؤثّر على "حزب الله" وبالتالي إذا كان الأمريكيون، بحسب نطقهم، يعتقدون أنّهم يعاقبون الحزب، فهذا نفهمه لأنّ هناك عداوة بيننا وبينهم، وأصبح الحزب مُتعايشًا مع هذه العقوبات ولا يكترث لها".

وأضاف قاسم قائلا "لكن أن يفكر الأمريكيون باستهداف مواطنين لبنانيين ومؤسّسات لبنانية، وأن يتدخلوا في إدارة البلد، ويدفعوا الأمور باتجاهات معيّنة ويأمروا الحكومة و​البنك المركزي​ بترتيبات معيّنة، فهذا معناه أنه لا يبقى هناك قانون أو نظام في البلد، بل نصبح كمقاطعة أمريكية تتلقى الأوامر من الرئيس الأمريكي؛ فهذا لن نَقبل به".

وانتقد قاسم بعض الأصوات التي تهاجم "حزب الله" في الداخل وتحمله مسؤوليّة كلّ شيء مشيرا إلى أن هناك فئة قليلة من الشخصيات التي تحاول أن تبحث لها عن حضور أو مكان في ال​سياسة​ الداخلية، وتسعى من خلال الهجوم على الحزب لأن تقدم أوراق اعتمادها لدى القوى الخارجية، لكن هذه الأوراق غير قابلة للصرف ولا تقلق الحزب فالمعادلات في لبنان تغيرت والمنطقة تغيرت".

وشدد قاسم قائلا "إن هذه الأصوات مجرد قنابل صوتية لا فعالية لها، ولسنا مهتمين بهذا النوع من التصريحات. ولا نعتقد أنها ستوفّر لهم مكانة أو قدرة إضافية، بل أعتقد أنها تؤثر عليهم سلبا".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني لدعمه أنشطة "حزب الله" المالية والمصرفية.