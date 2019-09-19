السعودية ترد رسميا على احتمال توجيه "ضربة عسكرية" إلى إيران

قال السفير السعودي لدى المانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة ردا على الهجمات التي طالت منشآت النفط السعودية في مطلع الأسبوع، والتي ألقت المملكة باللوم فيها على إيران.

ولدى سؤاله عن احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران ، قال السفير السعودي لدى المانيا، في تصريحات لإذاعة دويتشلاندفنك الألمانية، اليوم الخميس: "بالطبع كل شيء مطروح على الطاولة ولكن عليك مناقشة ذلك جيدا".

وقال: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد لأنها قامت ببنائها ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت يوم أمس الأربعاء، بقايا ما وصفته بالطائرات بدون طيار الإيرانية وصواريخ كروز المستخدمة في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.