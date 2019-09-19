نتنياهو يدعو غانتس إلى الانضمام إليه وتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا مجال أمامه لتشكيل حكومة يمينية بعد نتائج الانتخابات التي جاءت متقاربة.

وحث نتنياهو، منافسه بيني غانتس، الذي ينتمي لتيار الوسط، إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة ائتلافية موسعة.

وذكرت القناة العبرية الثانية، أنه في وقت سابق، بعد فرز 94.89% من الأصوات ، أضيف مقعد آخر لكل من الحزبين المنافسين، حيث حصل "أزرق أبيض" على 33 مقعدا، مقابل 32 لليكود.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن حزب "يسرائيل بيتنو" تقلص عدد مقاعده إلى 8 مقاعد فقط، وبأن كتلة اليمين تساوت مع كتلة اليسار الوسط ب56 مقعدا، وهو ما يدفع بنتائج جديدة للكنيست الحالي، (رقم 22).

وأفادت القناة العبرية بأن من يفصل في عدد الأصوات أو من يحكمها خلال الساعات القليلة المقبلة هو عدد أصوات الجنود والسفارات في الخارج.

وأشارت القناة إلى أن حزب "شاس" حصل على 9 مقاعد، مقابل 8 فقط لحزب "يهودت هتوراه"، فيما حصل حزب "يمينا" على 7 مقاعد، وجاء حزب "العمل - الجسر" في المرتبة قبل الأخيرة ب6 مقاعد، وحل حزب "المعسكر الديمقراطي" أخيرا ب5 مقاعد فقط.