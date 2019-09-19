نتنياهو: نوطد علاقاتنا بدول عربية بشكل غير مسبوق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا نوطد علاقتنا بدول عربية وإسلامية بشكل غير مسبوق.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن إسرائيل توطد علاقاتها بدول رئيسة في العالمين، العربي والإسلامي.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، خلال المراسم الرسمية لإحياء ذكرى الرئيس الراحل، شمعون بيريس. خلال المراسم الرسمية لإحياء ذكرى الرئيس الراحل شمعون بيريس:



"نوطد علاقاتنا مع دول رئيسية في العالم العربي والإسلامي بشكل غير مسبوق. هذه الدول تقر بأن إسرائيل هي عبارة عن مرساة من الاستقرار والقوة. إنها تتقرب منا أيضا بسبب الابتكارات التي نطورها". pic.twitter.com/HXfrF7D1oo — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 19, 2019

وقال نتنياهو:

نوطد علاقاتنا مع دول رئيسية في العالم العربي والإسلامي، بشكل غير مسبوق.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي:

هذه الدول تقر بأن إسرائيل هي عبارة عن مرساة من الاستقرار والقوة. إنها تتقرب منا أيضا بسبب الابتكارات التي نطورها.

وجاءت تصريحات نتنياهو إبان ظهور الانتخابات الإسرائيلية للكنيست رقم 22، حيث يرغب رئيس الوزراء في كسب مقاعد الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة جديدة.