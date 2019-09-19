محمد بن سلمان يعلق على تصريحات "الدعم الكامل" من باكستان

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول، تعليقا حول تصريحات "الدعم الكامل" التي أطلقتها باكستان في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية.

وقال ولي العهد السعودي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، خلال الاجتماع الذي أجراه مع رئيس وزراء باكستان، عمران خان: "هذه الاعتداءات التخريبية تهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية التصدي إلى تلك الاعتداءات التخريبية.

وكان خان قال خلال الاجتماع، إن بلاده تستنكر بأشد العبارات الهجمات التخريبية، التي تعرضت لها معامل أرامكو في بقيق وخريص.

وعبر رئيس وزراء باكستان عن "مساندة باكستان الكاملة للمملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، أعلن أمس الأربعاء، أن الهجوم على شركة "أرامكو" لم ينطلق من اليمن بالرغم من جهود إيران الكبيرة لجعلها تظهر كذلك.

وقال العقيد تركي المالكي، الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية: "هذا الهجوم لم ينطلق من اليمن بالرغم من جهود إيران العظيمة لجعلها تظهر وكأنه انطلق من اليمن... هذا الهجوم انطلق من الشمال وبلا شك كان مدعوما من إيران".

وأضاف: "من التحقيقات تبين أن نوع الطائرة المسيرة هي إيرانية من نوع "دلتا وينغ"، والمعلومات التي استخرجناها من الحواسيب تشير إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في الطائرات المسيرة هي تكنولوجيا إيرانية".

وكشف أن "الهجوم شمل استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز".

نخست وزیر پاکستان پشتیبانی و ایستادگی کامل کشورش با تمام ظرفیت های خود در کنار عربستان سعودی را در مقابله با فعالیت های خرابکارانه، ابراز نمود.#عربستان_سعودى pic.twitter.com/9gX1H9fuuB — SPAPERSIAN (@spa_persian) September 19, 2019

​وأكد المتحدث على قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن أراضيها، لافتا أن "الهجوم لم ضد المملكة العربية ولا ضد أرامكو ولكنه كان هجوما على المجتمع الدولي محاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة".

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أنها ستعقد مؤتمرا حول الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لأرامكو.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقاءه رئيس الوزراء الباكستاني.

.#السعودية #ولي_العهد

. pic.twitter.com/zIf5U31SoT — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 19, 2019

​وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان، إنه سيتم عرض أدلة تورط "النظام الإيراني" بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم.