التلفزيون السوري: أنباء عن تدمير طائرة مسيرة في ريف دمشق

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مراسل التلفزيون السوري، إن "الدفاعات الجوية للجيش السوري رصدت طائرة مسيرة فوق بلدة عقربا بالريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق".
وأوضحت: "على الفور قامت بالتعامل معها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها".
ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى.
#عاجل ||#سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) September 19, 2019
مراسل التلفزيون :أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق #عقربا بريف دمشق
جدير بالذكر أن عشرات الطائرات المسيرة تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية باتجاه الساحل السوري وباتجاه مواقع الجيش في ريف حماة الشمالي، حيث قامت الدفاعات الجوية الروسية والسورية بإسقاطها جميعا وإحباط محاولات هجومها باتجاه قاعدة حميميم الروسية وباتجاه المواقع العسكرية السورية.
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