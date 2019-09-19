التلفزيون السوري: أنباء عن تدمير طائرة مسيرة في ريف دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم الخميس، لطائرة مسيرة وقامت بتدميرها قبل الوصول لهدفها.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مراسل التلفزيون السوري، إن "الدفاعات الجوية للجيش السوري رصدت طائرة مسيرة فوق بلدة عقربا بالريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق".

وأوضحت: "على الفور قامت بالتعامل معها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها".

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى.

#عاجل ||#سانا

مراسل التلفزيون :أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق #عقربا بريف دمشق — سانا عاجل (@SanaAjel) September 19, 2019

جدير بالذكر أن عشرات الطائرات المسيرة تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية باتجاه الساحل السوري وباتجاه مواقع الجيش في ريف حماة الشمالي، حيث قامت الدفاعات الجوية الروسية والسورية بإسقاطها جميعا وإحباط محاولات هجومها باتجاه قاعدة حميميم الروسية وباتجاه المواقع العسكرية السورية.