قرقاش: الإمارات حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي في أجواء ملبدة بالغيوم

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، إن بلاده حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة.

وكتب قرقاش في حسابه بموقع تويتر: "في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك وهو ما يمثل توجهنا في هذا التجمع الدولي الحاشد".

في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك وهو ما يمثل توجهنا في هذا التجمع الدولي الحاشد. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 20, 2019

وأشار إلى أن "الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سيترأس وفدا وزاريا ودبلوماسيا كبيرا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، والمشاركة الفعالة للدبلوماسية الإماراتية في هذا التجمع الدولي تقليد راسخ ومنصة مهمة للتواصل بشأن توجهات الدولة وسياساتها".