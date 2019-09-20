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19:40 20 سبتمبر/ أيلول 2019
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    رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء، مهدي المشاط

    "أنصار الله" تعلن وقف استهداف السعودية بالطيران المسير والصواريخ

    © AFP 2019 / MOHAMMED HUWAIS
    العالم العربي
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    أعلن رئيس المجلس السياسي لجماعة "انصار الله" (الحوثيين)، مهدي المشاط، اليوم الجمعة، وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف.

    وقال "المشاط" في كلمة له اليوم: "ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة"، بحسب الموقع الرسمي لجماعة "أنصار الله".

    وأضاف مهدي المشاط في كلمة له مساء اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 21 سبتمبر، وتقديرا لجهود السلام والمساعي الخيرة المحلية والدولية وعلى رأسها جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، عن مبادرة لتحقيق السلام، دعا فيها جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف حقناً للدم اليمني وحرصاً على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليباً للمصالح الوطنية العليا.

    وجدد المشاط العفو العام، داعيا كل المخدوعين من أفراد وقيادات إلى استغلال هذه الفرصة والعودة إلى حضن الوطن وجادة الصواب.

    وأضاف "ونؤكد بأن استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد بل قد يفضي إلى تطورات خطيرة لا نريدها أن تحدث مع كوننا على يقين من أن ضررها الأكبر لن يكون علينا وإنما على دول العدوان بالدرجة الأولى وبشكل أساسي ومباشر".

    كما دعا مهدي المشاط دول العدوان وعلى نحو فوري إلى رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة واحترام معاناة الشعب اليمني.

    وقال "وقطعا للذريعة المثارة حول إيرادات ميناء الحديدة وحول ما يتوهمه تحالف العدوان من تهريب السلاح عبر الميناء نؤكد استعدادنا لتوريد الإيرادات إلى فرع البنك المركزي، وندعو لقاء ذلك إلى القيام بتغطية العجز وبما يحقق الوفاء بتسليم مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية".

    ودعا آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة إلى الالتحاق بعملها في ميناء الحديدة، مرحبا بالانتقال إلى مفاوضات جادة في ظل وقف تام لإطلاق النار تفضي إلى الحل السياسي الشامل رغم عدم تنفيذ الطرف الآخر أيا من التزاماته لاتفاق ستوكهولم.

    الكلمات الدلالية:
    السعودية
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