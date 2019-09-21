المغرب يحسم الجدل حول وثائق متداولة بشأن جنسية والدة الرئيس المصري

نفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، إصدارها لوثيقتين يتم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزعمان أن والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت مغربية وتعتنق الديانة اليهودية.

ووفقا لوكالة أنباء المغرب، أوضحت المديرية، أن مجموعة من الصفحات الأجنبية في مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت "وثيقتين مشوبتين بالتزوير المفضوح، والتحريف الخطير، زعمت فيها بشكل تضليلي أنهما صادرتان عن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية مزعومة تتعلق بهوية مواطنة مصرية من أصول مغربية تعتنق الديانة اليهودية".

وأضاف البلاغ "وإذ تكذب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صحة الوثيقتين، في الشكل والجوهر، مشددة على عدم صحتهما، وتؤكد في المقابل بأنها ستباشر الأبحاث اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدرهما وخلفيات تداولهما بالمغرب".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وثيقتين زعمت أنهما صادرتان عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، وتفيدان بأن والدة الرئيس المصري الراحلة عام 2015 "من أسرة مغربية يهودية، وأن اسمها مليكة تيتاني، من مواليد مدينة آسفي في المغرب عام 1935".