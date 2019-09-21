لأول مرة في التاريخ... مصر تستضيف مسابقة دولية للرياضة الإلكترونية

تستضيف مصر، اليوم السبت، أول مسابقة دولية للرياضة الإلكترونية، وذلك في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وقالت شركة "سمايل غايت إنترتينمنت" المقيمة للحدث، إن الفرق المشاركة في المسابقة، من ألمانيا والصين ومصر وغيرها، وستشارك في مسابقة لعبة "كروس فاير"، وهي لعبة تصويب منظور الشخص الأول (FPS)، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضافت أن هذا الحدث هو أول مسابقة للعبة كورية جنوبية في القارة الأفريقية.

لأول مرة في تاريخ الـ eSports .. تأتي بطولة عالمية رسمية إلى مصر.

أبطال العالم سوف يتنافسون مع أبطال مصر في لعبة @CrossFireOnline على جائزة بنصف مليون جنيه 🔥

في بطولة CFS Invitational Egypt 2019



تُقام البطولة في استاد القاهرة الدولي في الصالة المغطاة يوم 21 سبتمبر. pic.twitter.com/u4yc45AH7a — KOTM (@KingOfTheMap) September 5, 2019

وتعتزم شركة "سمايل غايت إنترتينمنت" ترويج الرياضة الإلكترونية الكورية الجنوبية في الدول العربية والأفريقية بمناسبة هذا الحدث.

ويبلغ مجموع الجوائز المقدمة في المسابقة 30000 دولار أمريكي.