لأول مرة في التاريخ... مصر تستضيف مسابقة دولية للرياضة الإلكترونية

وقالت شركة "سمايل غايت إنترتينمنت" المقيمة للحدث، إن الفرق المشاركة في المسابقة، من ألمانيا والصين ومصر وغيرها، وستشارك في مسابقة لعبة "كروس فاير"، وهي لعبة تصويب منظور الشخص الأول (FPS)، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأضافت أن هذا الحدث هو أول مسابقة للعبة كورية جنوبية في القارة الأفريقية.
لأول مرة في تاريخ الـ eSports .. تأتي بطولة عالمية رسمية إلى مصر.— KOTM (@KingOfTheMap) September 5, 2019
أبطال العالم سوف يتنافسون مع أبطال مصر في لعبة @CrossFireOnline على جائزة بنصف مليون جنيه 🔥
في بطولة CFS Invitational Egypt 2019
تُقام البطولة في استاد القاهرة الدولي في الصالة المغطاة يوم 21 سبتمبر. pic.twitter.com/u4yc45AH7a
وتعتزم شركة "سمايل غايت إنترتينمنت" ترويج الرياضة الإلكترونية الكورية الجنوبية في الدول العربية والأفريقية بمناسبة هذا الحدث.
ويبلغ مجموع الجوائز المقدمة في المسابقة 30000 دولار أمريكي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)