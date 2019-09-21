داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل 12 شخصا في تفجير حافلة قرب كربلاء

أعلن تنظيم داعش (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلة قرب مدينة كربلاء العراقية أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم إن "تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن تفجير حافلة أودى بحياة 12 شخصا قرب كربلاء العراقية".

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أمس الجمعة، نقلا عن خلية الإعلام الأمني العراقي، بمقتل وإصابة 17 شخصا، إثر اعتداء إرهابي استهدف مدخل مدينة كربلاء، وسط البلاد.

وأوضحت الخلية في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، مساء اليوم، أن انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة نوع "جمبي" قرب "النقطة الأمنية الرئيسية 54" لمدخل محافظة كربلاء وسط العراق، أسفر عن مقتل 12 مواطنا.

وأضافت الخلية، قائلة: "حسب ما وردنا من صحة كربلاء، فإن الحادث، أسفر أيضا عن إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وهم حاليا يتلقون العلاج في مستشفياتها".

وتعتبر محافظة كربلاء، في وسط العراق، من المدن المقدسة ذات الطابع الديني، والمستتبة أمنيا، والتي تشهد سياحة دينية مستمرة على مدى العام، ولاسيما في الأشهر الحرم مطلع العام الجاري.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.