الجمارك اللبنانية تلقي القبض على مسافر حاول تهريب هواتف "أيفون 11"

قامت سلطات الجمارك في مطار بيروت دولي، يوم أمس السبت، بضبط عشرات هواتف "أيفون 11" كانت بحوزة مسافر قادم من الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت قناة "LBC" اللبنانية أن المسافر القادم من مدينة الشارقة الإماراتية كان بحوزته حقيبة فيها هواتف جديدة ويبلغ قيمتها حوالي 50 الف دولار أمريكي.

بعدما حاولت تهريب أجهزة "ايفون 11" في المطار... توقيف المسافرة وإحالتها على القضاء بجرم تبييض الأموال#LBCINews #لبنان https://t.co/xjanp1iejj — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 21, 2019

وجاء هذا التوقيف تزامنا مع خطوة استباقية لمنع تهريب أجهزة آيفون 11، حيث بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع المدير العام للجمارك تم الطلب من الشركة، التي تعمل على تجهيز سكانر الحقائب الجديد، تشغيله استثنائيا رغم عدم الانتهاء من تركيبه.