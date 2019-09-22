مسؤول إماراتي: نشاط مشتبه لطائرات مسيرة بالقرب من مطار دبي الدولي يوقف الرحلات الجوية

قال مسؤول إماراتي، اليوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول، إن الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي، تعطلت لفترة وجيزة، بسبب نشاط مشتبه به لطائرات مسيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم مطارات دبي، قوله: "وصلت حاليا عدد من الرحلات الجوية، بعد تعطل لفترة وجيزة إلى مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة".

وأوضح المسؤول الإماراتي "تعطلت الرحلات لفترة وجيزة جدا في مطار دبي الدولي، تحديدا من الساعة 12:36، حتى الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

وتابع "ذلك كان بسبب نشاط طائرة بدون طيار (مسيرة) كان مشتبها به، ما أدى إلى تحويل رحلتين جويتين إلى وقت لاحق".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

كما تعرض مقر لقوات "الحشد الشعبي" في العراق قرب مدينة الرطبة غربي الأنبار، اليوم الأحد، لقصف من قبل طائرات مسيرة مجهولة المصدر.

وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، كشف مصدر مطلع، "عن تعرض معسكر للحشد الشعبي إلى ضربة جوية مجهولة غرب الأنبار"، موكدا أن الطائرة المجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقاطع عمليات الأنبار للحشد الشعبي".