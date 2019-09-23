إصابة 10 فلسطينيين برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شمال البيرة

أصيب عشرة فلسطينيين، اليوم الاثنين، بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال مدينة البيرة.

رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: أصيب عشرة شبان فلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المدمع عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

يشار إلى أن عشرات الشبان الفلسطينيين تظاهروا من جامعة بيرزيت شمال رام الله وصولا إلى حاجز بيت ايل شمال رام الله دعما وإسنادا للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

واندلعت مواجهات بين طلبة جامعة بيرزيت وقوات الجيش الإسرائيلي التي استخدمت وسائل القمع والتفريق ضدهم حين أطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المدمع.

وتقول الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية قتلت 189 فلسطينيا منذ انطلاق المسيرات وحتى نهاية عام 2018.