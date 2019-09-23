Widgets Magazine
تسجيل
19:20 23 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    الهجمات على منشآت أرامكو، السعودية 14 سبتمبر 2019

    هل تحدث أزمة نفط عالمية بعد هجوم خريص وبقيق؟

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تحدثت مجلة "وول ستريت" الأمريكية عن أن إعادة تأهيل شركة "أرامكو" بعد الهجمات التي تبناها الحوثيون قبل أسبوع، قد تستغرق عدة أشهر.

    وأكدت الصحيفة أن مسؤولين في عملاق النفط السعودي قد طلبوا مساعدة من عدة شركات أخرى، وإلى أن الإصلاحات في المنشآت التي تعرضت للهجوم ستحتاج إلى فترة أطول مما صرح عنها الجانب السعودي.

    تأثير الهجمات على السوق النفطية

    عن مدى الضرر الذي لحق "أرامكو" بعد هذه الهجمات، ومدى الأثر الذي سيتركه على السوق العالمية، يرى الخبير الاقتصادي والنفطي محمد سرور الصبان في لقاء مع "سبوتنيك" بأن الأمور مضخمة أكثر من الواقع، فيقول: هناك عودة لمعظم إنتاج النفط السعودي من منشآت أرامكو، التي تعرضت إلى هجمات تخريبية من قبل إيران، والباقي هو 25-30 % من مجمل الإنتاج قد يستغرق بعض أسابيع للعودة الكامة ولكن ليست بالأشهر.

    ويكمل: هناك عمل متواصل وجبار من قبل شركة أرامكو وفنيها للعودة إلى المستويات الطبيعية من الإنتاج، لكن حتما هناك تخريب كبير، لذلك الإصلاحات ستأخذ بعضا من الوقت، لكن ليست أشهر كما تذكر بعض وكالات الأنباء، وإنما هي عدة أسابيع كما صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

    أما نائبة رئيس مركز المعلومات والتحليلات في مركز "الباري" الروسي ناتاليا ميلشاكوفا، فقالت في حديث مع "سبوتنيك" بأن السعودية تنتهج أسلوبا آخر للتخفيف من آثار هذه الهجمات، وتشرح:  منطقيا بالطبع يجب أن ينخفض تصدير النفط السعودي، لكنني أعتقد أنه في الواقع سيكون كل شيء بطريقة أخرى، وفقًا للأخبار لا تقلل المملكة من الصادرات على الإطلاق، ولكنها تقلل فقط تصدير بعض أنواع النفط.

    وتتابع: في البداية تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتقييد تصدير النفط الخفيف، واستبداله بالوسائط الثقيلة والثقيلة، لكن بشكل عام ليس هناك شك في انخفاض صادرات النفط السعودية، وأعتقد أنه لا ينبغي توقع زيادة هائلة أخرى في أسعار النفط، التي من شأنها أن تؤدي إلى الانهيار.

    أزمة نفطية عالمية؟

    وبعد أن ارتفعت الأسعار عقب الهجمات، توقع العديد من الباحثين حدوث أزمة نفط عالمية، وارتفاع حاد في الأسعار، لكن المحلل السعودي الصبان وضح الأمر كما يلي: التأخير الذي سيحدث لن يؤثر كثيرا على السوق العالمية، فالسوق متخمة هذه الأيام بالنفط، وبالتالي غياب جزء أو 25% من أصل 5.7 ملايين برميل يوميا من النفط السعودي، لن يؤثر في المعروض.

    ويكمل: لن تكون هناك أزمة عالمية أو نقص في الإمدادات كما يحاول أن يصوره البعض، لكن حتما حجم الأضرار كبير، وللأسف هناك تجاوزات عديدة من إيران بضربها أمن الطاقة، وضربها للاقتصاد العالمي.  

    بدورها تعتقد الخبيرة الروسية ناتاليا ميلشاكوفا الأمر ذاته، وتقول: إذا اعتبرنا الأزمة انخفاضًا في العرض (وزيادة في أسعار النفط)، فلا يمكننا بالتأكيد توقع ذلك، من غير المرجح أن يصل سعر النفط إلى 100 دولار هذا العام، أما بالنسبة للوضع العكسي مع احتمال انهيار الأسعار، فهناك بالفعل مثل هذه التوقعات.

    وتكمل ميلشاكوفا: لكن مثل هذا السيناريو سوف يرتبط بشكل أكبر بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وليس بالأحداث في المملكة العربية السعودية، ولكن حتى الآن لم يكن هناك انخفاض في الطلب، كما ذكر أعضاء أوبك + فإن سعر 60 دولارًا للبرميل يناسب الجميع، لذلك على الأرجح سيتقلب السعر عند هذا المستوى في العام المقبل.

    الحل؟

    وعن الحلول التي يجب اتخاذها لعدم حدوث أزمة وقود، يرى الخبير السعودي الدكتور محمد سرور الصبان بأن الحل يكمن بإيقاف إيران، ويبين: يجب أن ترتدع إيران وأن تقف عن هجماتها هنا وهناك، للمنشآت الحيوية والتجهيزات الأساسية للدول المجاورة، سواء بشكل مباشر أو عبر أذرعها.

    ويختم قائلا: أتصور أن اشتراك المملكة في تحالف حماية الملاحة البحرية مع الإمارات وغيرها من الدول، سيكون بمثابة جرس إنذار لإيران، بأنها لا يمكن أن تلعب بالنار، وأنها رسالة واضحة بأن هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن تجاوزه.

    فيما تتوقع الخبيرة الروسية ناتاليا ميلشاكوفا بأن الأزمة ستبقى قائمة في الشرق الأوسط دائما، لكونه ساحة صراع، وتقول: يعد الشرق الأوسط دائمًا مجالًا لصراع المصالح بين القوى الإقليمية والعالمية لسوء الحظ، لذلك الوضع الآن يتفاقم مرة أخرى، والولايات المتحدة بالطبع ليست مستعدة لحرب مع إيران، لكن من السهل التكهن بأسعار النفط فيما يتعلق بالوضع مع المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن.

    انظر أيضا:

    مجلس النواب الروسي ينصح الرياض باستبدال منظومات "باتريوت" الأمريكية
    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, الحوثي, إيران, روسيا, النفط, أرامكو, مضيق هرمز, التحالف, الولايات المتحدة, اليمن, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فريق الجمباز الإيقاعي الروسي في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي بين السيدات في باكو، أذربيجان
    أجمل لقطات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي لعام 2019
    كيف أخفت الولايات المتحدة التجارب النووية الإسرائيلية
    كيف أخفت الولايات المتحدة التجارب النووية الإسرائيلية
    إنفوجرافيك - مقارنة بين آيفون 11 وغالاكسي 10
    مقارنة بين آيفون 11 وغالاكسي 10
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك