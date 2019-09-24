لوحة للملك سلمان وولي العهد تفاجئ السعوديين

ووضعت أمانة المنطقة الشرقية بالمملكة لوحتين للملك سلمان وولي العهد على مساحة خضراء تقدر بـ5500 متر مربع، على كورنيش الدمام، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وبلغت مساحة اللوحتين 750 مترا مربعا، وارتفاع 8 متر لكل لوحة.

ونفذت اللوحتين في إطار احتفال المملكة باليوم الوطني الـ87 للسعودية.

وتحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 أيلول/ سبتمبر من كل عام، في ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وجاء اختيار هذا اليوم بمرسوم ملكي نص على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبد العزيز يوم 23 سبتمبر/ أيلول 1932، هذا اليوم لإعلان "قيام الوطن".