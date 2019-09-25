"أنصار الله" تعلن قنص 9 جنود من الجيش اليمني

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مقتل وإصابة 9 جنود من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، قنصا في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، اليوم الأربعاء، إن مقاتلي الجماعة نفذوا عمليات قنص استهدفت الجيش جنوب وشمال مديرية حرض وجنوب مديرية حيران شمال غربي حجة.

وأضافت أن العمليات أسفرت عن قنص 9 جنود.

وهاجمت "أنصار الله" مواقع الجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكرت "المسيرة" أن الجماعة شنت عملية إغارة على مواقع عسكرية في قانية بمنطقة الوهبية شمال البيضاء.

وأكدت وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش جراء العملية.

وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، شن طيران التحالف العربي غارة على منطقة القد في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة.

ونفذ الجيش السعودي قصفاً صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في مديرية رازح الحدودية، حسب "أنصار الله".