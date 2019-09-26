أنصار الله": التحالف نفذ 163 غارة جوية منذ إعلان مبادرة السلام

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الأربعاء، التحالف العربي بشن أكثر من مائة غارة منذ إعلانها مبادرة سلام، الجمعة الماضية.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "حصيلة غارات العدوان السعودي الأمريكي منذ إعلان مبادرة الرئيس مهدي المشاط حتى اليوم 163 غارة جوية".

حصيلة غارات العدوان السعودي الأمريكي منذ اعلان مبادرة الرئيس مهدي المشاط حتى اليوم 163 غارة جوية سقط على إثرها عشرات الشهداء والجرحى وخلفت دمارا كبيرا في ممتلكات ومزارع المواطنين — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 25, 2019

وأضاف: "سقط إثر الغارات عشرات الشهداء والجرحى وخلفت دمارا كبيرا في ممتلكات ومزارع المواطنين".

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت عبر رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، الجمعة الماضية، مبادرة سلام مع المملكة العربية السعودية، تضمنت إيقاف استهداف أراضي المملكة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها.