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23:30 26 سبتمبر/ أيلول 2019
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    غدا... السعودية تفتح أبوابها أمام 49 دولة

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    العالم العربي
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    تفتح المملكة العربية السعودية، أبوابها، غدا الجمعة، لمواطني 49 دولة، للدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة ومنحهم تأشيرة سياحية.

    وأصدرت السعودية قرار إصدار التأشيرة السياحية للدول، احتفالا باليوم العالمي للسياحة، والذي يوافق 27 سبتمبر/أيلول من كل عام، تزامنا مع الاحتفالات التي تقودها منظمة السياحة العالمية في نيودلهي بالهند، والغرض منه هذا العام هو تعزيز الوعي بين المجتمع العالمي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة، والإسهام الذي يمكن أن يقدمه القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    السعودية تمنح مواطني هذه الدولة تأشيرة دخول 5 سنوات
    وتفتح المملكة أبوابها لمواطني دول من آسيا وأوروبا من دون تأشيرة مسبقة، وهي: النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، وسلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين و الولايات المتحدة وكندا، ومملكة أستراليا ونيوزلندا.

    من المنتظر أن تكون رسوم التأشيرة 300 ريال، ورسوم التأمين الوطني 140 ريالا، وكذلك رسوم القيمة المضافة والمعاملة.

    وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوما من الصدور، ومدة الإقامة في المملكة 90 يوما لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوما خلال العام الواحد.

    ويمكن الحصول التأشيرات السياحية، عند الوصول للمنافذ والمطارات الآتية: (مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز ومكار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري)، حيث تتوافر ماكينات مجهزة لاستقبال السائح لاستخراج التأشيرة في دقائق، كما أنه يمكن الحصول عليها من ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج.

    أما بالنسبة للممنوعات والمحظورات، فيمنع للسياح غير المسلمين دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك يمنع دخول السائح أقل من 18 سنة إذا كان بمفرده، كما يمنع استخدام التأشيرة السياحية في العلاج الطبي ولا يمكن استخدامها في أداء الحج أو العمرة في أوقات الحج، ولكن باقي الأوقات مسموح، كما يحظر على النساء ارتداء ملابس غير محتشمة ويجب الالتزام بلائحة الذوق العام.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تأشيرة دخول, جوازات سفر, أخبار السعودية, السعودية
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