نصر الله يكشف القرار الأكثر شجاعة والنصيحة التي تلقاها من خامنئي

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، هو الذي قاد معركة المواجهة ضد المشروع الأمريكي في المنطقة خلال كل السنوات الماضية.

ولفت نصر الله في مقابلة نشرها موقع مكتب المرشد الإيراني، إنه بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول التي استهدفت أمريكا، وقف "سماحة السيد القائد" في وجه أمريكا، في حين أن الكثيرين في هذه المنطقة خافوا وأصيبوا بحالة رعب شديد وأن أمريكا آتية لاجتياح المنطقة والسيطرة على المنطقة.

وتابع "هذا لا يحتاج فقط إلى وعي تاريخي ووعي سياسي وتدين وإخلاص، هذا يحتاج أيضا إلى شجاعة عالية. أنت تقف أمام القوة العظمى الوحيدة المتجبرة والمستكبرة في العالم، والغاضبة جدا التي لا تعترف الآن بأي قيود وضوابط. وقف في وجهها وليس وقوف من يرفض الاستسلام، بل وقوف تهاجمي. يعني الذي قاد معركة المواجهة ضد المشروع الأمريكي في المنطقة هو سماحة السيد القائد خلال كل السنوات الماضية".

وعن النصيحة التي نصحه بها المرشد الإيراني قال نصر الله، إنه حين شعر بثقل المسؤولية وشكا ذلك إلى خامنئي نصحه بأن "تخلو بنفسك عندما تشعر بالتعب أو بأي شعور صعب، أنا أنصحك بأن تجرب هذه الطريقة. تدخل إلى غرفة وتخلو بنفسك ولو لخمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة، وتتحدث مع الله سبحانه وتعالى".

وأضاف "وجدت بركات هذا التوجيه وهذه التوصية. أي تفكير من هذا النوع هو تخلي عن المسؤولية، طبعا أنا أتمنى أن يأتي إخواني ويقولون لي أنت الآن يمكنك أن تستريح ليأتي شخص مكانك وأنت تعينه، سأكون سعيدا بذلك".